திருநெல்வேலி
இருசக்கர வாகனம் திருடிய இளைஞா் கைது
திருநெல்வேலி மேலப்பாளையத்தில் இருசக்கர வாகனம் திருடிய தூத்துக்குடி மாவட்ட இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், முக்கூடலைச் சோ்ந்தவா் செந்தில் அருணாச்சலம் (46). மேலப்பாளையம் அன்னை ஹாஜிரா கல்லூரி சாலையில் கடை நடத்தி வருகிறாா். இவா், கடந்த மாதம் 17-ஆம் தேதி காலை தனது நண்பரின் இருசக்கர வாகனத்தை மேலப்பாளையத்தில் உள்ள தனது கடை முன் நிறுத்தியிருந்தாா். சிறிது நேரத்தில் இருசக்கர வாகனம் காணாமல்போனது.
இதுகுறித்து மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், இச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட தூத்துக்குடி மாவட்டம், வல்லநாட்டைச் சோ்ந்த கைலாசம் மகன் கணேசனை (34) கைது செய்தனா்.