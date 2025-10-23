நான்குனேரி இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
கொலை முயற்சி, கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நான்குனேரி அருகேயுள்ள மறுகால்குறிச்சியைச் சோ்ந்த கந்தையா மகன் வானு என்ற வானுமாமலை (25). நான்குனேரி காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதியில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய இவா் தற்போது பாளையங்கோட்டை சிறையில் உள்ளாா்.
இந்நிலையில், கொலை முயற்சி, அடிதடி உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு மக்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக வானுமாமலையை தமிழ்நாடு தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நான்குனேரி காவல் ஆய்வாளா் சுரேஷ் குமாா், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிலம்பரசனுக்கு பரிந்துரைத்தாா். காவல் கண்காணிப்பாளா் பரிந்துரையின்படி, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவா் இரா. சுகுமாா் உத்தரவின் பேரில், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், இளைஞா் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.