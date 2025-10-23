திருநெல்வேலி
வீரவநல்லூரில் தீப்பற்றி எரிந்த மின்கம்பம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூரில் வியாழக்கிழமை இரவில் மின் கம்பத்தில் தீப்பற்றி எரிந்ததால் மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூரில் வியாழக்கிழமை இரவில் மின் கம்பத்தில் தீப்பற்றி எரிந்ததால் (படம்) மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டது.
வீரவநல்லூா் பேரூராட்சியின் 7ஆவது வாா்டு தெற்கு ரத வீதியில் உள்ள மின்கம்பம் வியாழக்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு திடீரென தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. இதனால், அப்பகுதியில் உள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் பொருத்தியிருந்த மின் வயா்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
தகவலறிந்த மின்வாரிய ஊழியா்கள் உடனடியாக மின் விநியோகத்தை துண்டித்தனா். இதையறிந்து, பொதுமக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறினா். இந்த தீ விபத்தால் பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.