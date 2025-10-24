திருநெல்வேலி

திருநெல்வேலியில் உள்ள திண்டுக்கல் கனிமவளத் துறை உதவி இயக்குநரின் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் சோதனை
திருநெல்வேலியில் உள்ள திண்டுக்கல் கனிமவளத் துறை உதவி இயக்குநரின் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

பாளையங்கோட்டை என்.ஜி.ஓ. காலனி ஜெபா காா்டன் அருகேயுள்ள வீமா சதுக்கம் 3ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்வசேகரன்(57). திண்டுக்கல் மாவட்ட கனிமவள உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறாா்.

இவா், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விருதுநகா் மாவட்டத்தில் கனிம வளத்துறை உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியபோது, அவா் மீது எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் விருதுநகா் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இந்நிலையில், அந்த வழக்கு தொடா்பாக செல்வசேகரனுக்குச் சொந்தமான திருநெல்வேலியில் உள்ள வீட்டில், விருதுநகா் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் முகாமிட்டு சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அவா்களுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளா் ராபின் ஞானசிங் தலைமையிலான குழுவினரும் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

