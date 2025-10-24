தொடா் மழையால் நெல்லை மாவட்டத்தில் 51 ஹெக்டோ் நெற்பயிா், 42 ஹெக்டோ் வாழைகள் சேதம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் 51 ஹெக்டோ் நெற்பயிரும், 42 ஹெக்டோ் வாழைப் பயிரும் சேதமடைந்துள்ளது. சேத விவரங்கள் குறித்த அறிக்கை அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு நிவாரணம் பெற்றுத் தரப்படும் என்றாா் ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில், ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா் பேசியதாவது: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், செப்டம்பா் மாதத்தில் 14.80 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இது மாவட்டத்தின் வளமையான மழையளவான 30.20 மி.மீ.-ஐ விட 50.99 சதவீதம் குறைவாகும்.
மேலும் இம்மாதம் 23-ஆம் தேதி வரை 198.95 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இது இம்மாத வளமான மழையளவான 166 மி.மீ.-ஐ விட 19.85 சதவீதம் அதிகமாகும். மேலும், மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையின் நீா்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த மழையால் அணைகளில் போதுமான நீா் இருப்பு உள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் இதுவரை 25,198 ஹெக்டோ் பரப்பில் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைப்பயிா்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
நடப்பாண்டு பெய்த வளமான மழையளவு மற்றும் அணைகளில் நீா்திறப்பு ஆகியவற்றால் சென்ற ஆண்டை ஒப்பிடும்போது, நடப்பாண்டில் 498 ஹெக்டோ் நெல் சாகுபடி பரப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், 2025 காா் பருவத்தில் விளைந்த நெல்லை விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்ய 37 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, தற்போது வரை 21,177.92 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் அக்டோபா் மாதத்தில் பெய்த கனமழையால், பாளை. வட்டாரத்தில் 24 ஹெக்டோ், களக்காடு வட்டாரத்தில் 10.8 ஹெக்டோ், அம்பை வட்டாரத்தில் 0.2 ஹெக்டோ், மானூா் வட்டாரத்தில் 1 ஹெக்டோ், வள்ளியூா் வட்டாரத்தில் 15.26 ஹெக்டோ் பரப்பளவில் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் 80-க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனா். மேலும் அம்பை, சேரன்மகாதேவி வட்டத்தில் வாழை பயிரானது 42.85 ஹெக்டோ் சேதமடைந்துள்ளது.
பயிா் சேத விவரங்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறையினரால் கூட்டுபுல தணிக்கை மூலம் அறிக்கை தயாா் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சேத விவர அறிக்கை விரைவில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு உரிய நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும்.
பாரத பிரதமரின் பயிா் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு ராபி பருவ பயிா்களுக்கு பயிா்க் காப்பீடு செய்திருந்த விவசாயிகளுக்கு மகசூல் இழப்பீட்டின் அடிப்படையில் உளுந்து பயிருக்கு ரூ.15,74,70,710, பாசிப்பயறுக்கு ரூ.5,54,912, பிசான பருவ நெல் பயிருக்கு 1,13,76,141 இழப்பீடு யுனிவா்சல் சாம்போ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு நிறுவனத்தால் விவசாயிகளின் ஆதாா் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு பிசான பருவ நெல் பயிருக்கு பயிா் காப்பீடு செய்ய வரும் டிச. 16ஆம் தேதியும், உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயறுக்கு நவ. 15-ஆம் தேதியும், மக்காச்சோளப் பயிருக்கு டிச. 30-ஆம் தேதியும் கடைசி நாளாகும். கோடை பருவ நெல் பயிா் செய்யும் விவசாயிகள் பயிா் காப்பீடு செய்ய அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 31-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
தோட்டக்கலை பயிா்களான வாழைப் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதியும், வெண்டை பயிருக்கு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதியும் கடைசி நாளாகும்.
வேளாண் பயிா்களான பிசான பருவ நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய ஏக்கருக்கு ரூ.540, மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.333, உளுந்து பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.255, பாசிப்பயறுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.171, தோட்டக்கலை பயிா்களான வாழைப் பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.1,792, வெண்டை பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.359 பிரீமியத் தொகையாக அரசால் நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதல்வரின் மண்ணுயிா் காத்து மன்னுயிா் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.700 மதிப்பிலான பாரம்பரிய நெல் விதை, ஆத்தூா் கிச்சடி சம்பா - 10 கி.கி., இடுபொருள் ரூ.350 மானிய விலையில் ஒரு பயனாளிக்கும், ரூ.6000 மதிப்பில் மண்புழு உரப்படுக்கை ரூ.3,000 மானிய விலையில் ஒரு பயனாளிக்கும் ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சுகன்யா, களக்காடு- முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநா் ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட வன அலுவலா் இளங்கோ, திருநெல்வேலி வருவாய் கோட்டாட்சியா் பிரியா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) பூவண்ணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.