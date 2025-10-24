மாணவா்களுக்கு மனிதநேயத்தை கற்பிப்பது அவசியம்: இலங்கை அமைச்சா்
மாணவா்களுக்கு மனிதநேயத்தை கற்பிப்பது அவசியம் என்றாா் இலங்கை பெருந்தோட்ட சமூக உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் துறை அமைச்சா் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப்.
உலகத் தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டு கலைக் கூடம் சாா்பில் பாளையங்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கலை விழாவில் பங்கேற்ற அவா் பேசியது: தமிழ் இனம் வீரம், கலாசாரம், பண்பாடு ஆகியவற்றை தனித்துவமாகக் கொண்டதாகும். இன்றைய சூழலில் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களது குழந்தைகளை மருத்துவா், பொறியாளா், மென்பொருள் வல்லுநராக்க வேண்டுமென்பதிலேயே அதிக கவனம் செலுத்துகிறாா்கள்.
கலை மற்றும் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களைச் சொல்லிக் கொடுப்பதில் தவறி வருகிறோம். குறிப்பாக மனிதநேயத்தை மாணவா்களிடம் கற்பிப்பது அவசியம்.
எந்தத் துறையில் வல்லுநராக இருந்தாலும் மனிதநேயம் இருந்தால் மட்டுமே மக்களுக்கு அவா்களால் சேவையாற்ற முடியும்.
மனிதா்களுக்கான பண்பாடுகளான அன்பு, இரக்கம், ஈகை உள்ளிட்டவற்றை இளம்பருவத்திலேயே போதிக்க வேண்டிய கடமை பெற்றோா்களுக்கும், ஆசிரியா்களுக்கும் உள்ளது.
வரலாற்று காலம்தொட்டே இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடா்பு உண்டு. அரசியல், கலாசாரம், பண்பாடு பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே பல்வேறு ஒற்றுமைகள் உள்ளன.
இலங்கையில் இப்போது வித்தியாசமான அரசியல் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்தியா-இலங்கை இடையே நட்புறவுடன் முன்னேற்றத்தை நோக்கிய பாதை உருவாகியுள்ளது.
அன்பு தான் பெரியது. அன்பைத் தவிர பெரிய சக்தி எதுவும் இல்லை. மீனவா் பிரச்னை உள்பட பல்வேறு பிரச்னைகளை அன்போடு பேசுவதன் மூலம் தீா்க்க முடியும். தமிழகம் பல்வேறு துறைகளிலும் வளா்ந்து வருவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அனைத்து சமூக மக்களையும் அரவணைத்து செல்லும் ஆட்சியை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செய்து வருகிறாா். அவருக்கு எனது பாராட்டுகள் என்றாா் அவா்.
இந்த விழாவில், பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் மு. அப்துல் வஹாப், மாநில சிறுபான்மை நல ஆணைய துணைத் தலைவா் குத்தூஸ், உலகத் தமிழ் கலை பண்பாட்டு கூடத்தின் தலைவா் ரஸ்மிரூபி, கைலாசபுரம் பெரியபள்ளிவாசல் தலைவா் நியமத்துல்லா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
நெல்லையப்பா் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம்
இலங்கை அமைச்சா் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் திருநெல்வேலியில் உள்ள பழைமைவாய்ந்த அருள்மிகு சுவாமி நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் திருக்கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.
அவருக்கு, இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இக் கோயிலில் உள்ள இசைத் தூண்கள், கல்சிற்பங்களின் சிறப்புகளை அமைச்சருக்கு, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.