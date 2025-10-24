விவசாயிகளின் 41 ஆண்டுகால மின் பிரச்னைக்கு தீா்வு: மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினா்
விவசாயிகளின் 41 ஆண்டுகால மின் பிரச்னைக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளதாக மாநில மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினா் கண்ணதாசன் தெரிவித்தாா்.
மாநில மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினா் கண்ணதாசன் திருநெல்வேலியில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணை நடத்தினாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: ஆணையத்தில் பெரும்பாலும் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கொடுக்கும் புகாா்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, தீா்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
திருப்பணிபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் அளித்த புகாரின் பேரில், அரசு அலுவலா்கள் நேரில் ஆஜராகி, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கமளித்தனா். விவசாயப் பணிகளுக்காக மின்சாரம் இல்லாததால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து திருப்பணிபுரம் மக்கள் முறையிட்டிருந்தனா்.
இதில், அரசுத் துறைகளான வனத்துறை, வருவாய்த்துறை, மின்சார வாரியத்துக்கு இடையில் இருந்த இடா்பாடுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன.
தற்போது அந்த இடா்பாடுகள் பெரும்பாலும் களையப்பட்டுவிட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். குறிப்பாக, வனத்துறையினரும் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளனா். சுமாா் 41 ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த இப் பிரச்னைக்கு ஒரு விடிவு காலம் வந்திருக்கிறது.
இது தொடா்பாக, மாவட்ட ஆட்சியா் வரும் நவ. 21 ஆம் தேதி இறுதி முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்போது ஒரு நல்ல முடிவு எட்டப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அரசின் இந்த முயற்சி பாராட்டத்தக்கது.
தனியாா் நீட் அகாதெமியில் மாணவா்கள் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடா்பாக எங்களுக்குக் கிடைத்த அறிக்கைகள் முழுமையற்ாக இருந்தன. அது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா், திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் ஆகியோருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சி மையம் தொடா்ந்து செயல்படுவது குறித்தும் விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது. பதில் வந்தவுடன் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திருச்செந்தூா் முருகன் கோயிலில் பக்தருக்கும் போலீஸாருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது தொடா்பாக நான் நேரில் சென்று விசாரித்தேன். இரு தரப்பினரும் புரிதல் இல்லாததால் நடந்த வாக்குவாதம். அது தொடா்பாக பேசித் தீா்த்துக் கொண்டதாகவும், விசாரணை தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்தனா். அதனால், அந்த விவகாரத்தில் புகாா் எதுவும் பெறப்படவில்லை.
திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களில் உள்ள ஜாதி மோதல்கள், கன்னியாகுமரியில் உள்ள சிவில் பிரச்னைகள் குறித்தும் புகாா்கள் வருகின்றன. மாதந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான புகாா்கள் வருகின்றன.
மேற்கு மாவட்டங்களான கோவை, திருப்பூா், தென் மாவட்டங்களான புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றில் இருந்து அதிக புகாா்கள் வருகின்றன. இதில், 14 வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டன. அடுத்த விசாரணை நவ. 21 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.