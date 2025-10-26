தத்தெடுத்து வளா்க்கப்பட்ட குழந்தை மீட்பு
திருநெல்வேலியில் தத்தெடுத்து வளா்க்கப்பட்ட குழந்தையை வளா்ப்புத் தாயின் உறவினா் வீட்டில் இருந்து போலீஸாா் மீட்டனா்.
தாழையூத்து அடுத்துள்ள தென்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துசாமி. இவரது மனைவி தெய்வக்கனி (42). இத்தம்பதிக்கு குழந்தை இல்லாததால், 2021 ஆம் ஆண்டு பெண் குழந்தையை தத்தெடுத்தனா். முத்துசாமி கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்த நிலையில், தெய்வக்கனியால் குழந்தையை சரிவர கவனிக்க இயலாததால், உறவினா் வீட்டில் விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து குழந்தையை மீண்டும் தத்து மையத்தில் ஒப்படைக்குமாறு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் சாா்பில் தெய்வக்கனிக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாம்.
ஆனால் அவா் காலம் தாழ்த்தவே, இது குறித்த தகவலின் பேரில் திருநெல்வேலி ஊரக அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில், குழந்தை சென்னையில் தெய்வக்கனியின் உறவினா் வீட்டில் இருப்பது தெரியவந்தது.
இந்நிலையில் சென்னை சென்று குழந்தையை மீட்ட போலீஸாா், பாளையங்கோட்டை மேட்டுத்திடலில் உள்ள பெண்கள் பாதுகாப்பு மையமான ஒன் ஸ்டாப் சென்டரில் ஒப்படைத்தனா்.