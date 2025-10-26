திருநெல்வேலி
பாளை அருகே பெண் தற்கொலை
பாளையங்கோட்டை அருகே பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், முறப்பநாடு அருகே உள்ள மணக்கரையைச் சோ்ந்த சுடலைக்கண் மனைவி சுந்தரி (60). இவா், பாளையங்கோட்டை கே.டி.சி. நகா் அருகே உள்ள டீச்சா்ஸ் காலனியில் வசித்து வந்தாா்.
கடந்த சில வாரங்களாக உடல்நலக் குறைவால் சுந்தரி அவதிப்பட்டு வந்தாராம். இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சுந்தரி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்தாா்.
தகவலறிந்ததும் பாளையங்கோட்டை தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சடலத்தைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.