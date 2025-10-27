திருநெல்வேலி
அக்.30-இல் எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
திருநெல்வேலி மாவட்ட எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையில் வரும் 30ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்ட எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையில் வரும் 30ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சுகன்யா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருநெல்வேலி மாவட்ட எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வரும் 30-ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இக் கூட்டத்தில், அனைத்து எண்ணெய் நிறுவன எரிவாயு முகவா்கள், மாவட்ட எரிவாயு ஒருங்கிணைப்பாளா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொள்கிறாா்கள். எனவே, இக்கூட்டத்தில் எரிவாயு நுகா்வோா்கள் கலந்து கொண்டு எரிவாயு உருளை பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் குறைபாடுகள், தடங்கல்கள், எரிவாயு உருளைகள் வழங்குவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் குறித்து புகாா் தெரிவிக்கலாம்.