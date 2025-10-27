அம்பாசமுத்திரம் பகுதிகளில் சூரசம்ஹாரம்
அம்பாசமுத்திரம்: அம்பாசமுத்திரம், விக்கிரமசிங்கபுரம், கடையம் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
அம்பாசமுத்திரம், காசிநாத சுவாமி கோயில், திருமூலநாத சுவாமி கோயில், அகஸ்தியா் கோயில், கல்லிடைக்குறிச்சி சுப்பிரமணியா் கோயில், மானேந்தியப்பா் கோயில், பிரம்மதேசம் கைலாசநாதா் கோயில், விக்கிரமசிங்கபுரம் சிவந்தியப்பா் கோயில், ஆழ்வாா்குறிச்சி நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி கோயில், திருமலையப்புரம் சுப்பிரமணியா் கோயில், கடையம் கைலாசநாதா் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு, கடையம் வில்வ வனநாதா் கோயிலில் திங்கள்கிழமை காலை சுப்பிரமணியருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, நித்ய கல்யாணி அம்பாளிடம் சக்திவேலைப் பெற்ற சுப்பிரமணியா், கடையம் பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள கைலாசநாதா் கோயிலுக்கு வந்து மாலையில் கஜமுகா சூரன், சிங்கமுக சூரன், சூரபதுமன் ஆகியோரை வதம் செய்தாா். தொடா்ந்து, சுப்பிரமணியருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது.
மேலும், கடையம் வாசகிரி மலை, சிவசைலம் சிவசைலநாதா் பரமகல்யாணி அம்பாள் கோயில், ரவணசமுத்திரம் சொக்கநாதா் மீனாட்சி அம்மன் கோயில்களிலும் கந்த சஷ்டி விழா நடைபெற்றது.