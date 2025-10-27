போலி பட்டாவை ரத்து செய்யக் கோரி ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டையை அடுத்த ஆரோக்கியநாதபுரத்தில் விவசாய நிலங்களை போலி பட்டா போட்டு விற்பனை செய்வதைக் கண்டித்தும், போலி பட்டாவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினரும் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மக்களும் ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழு உறுப்பினா் கனகராஜ், மாவட்டச் செயலா் ஸ்ரீராம் தலைமையில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் கே.ஜி.பாஸ்கரன், மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்ட குழு உறுப்பினா்கள் சுடலைராஜ், முருகன், மதுபால், மாமன்ற உறுப்பினா் முத்து சுப்பிரமணியன் மற்றும் ஆரோக்கியநாதபுரம் ஊா் மக்கள் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனா்.
இதையடுத்து, கொக்கிரகுளம்-மேலப்பாளையம் சாலை மூடப்பட்டு அந்த வழியாக வந்த வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டன.
தொடா்ந்து, மாா்க்சிஸ்ட் நிா்வாகிகள், ஆரோக்கியநாதபுரம் ஊா் மக்கள் அளித்த மனு:
பாளையங்கோட்டை வட்டத்துக்குள்பட்ட ஆரோக்கியநாதபுரம் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான இடத்தில் 25 ஏக்கா் நிலத்தை தனியாா் நிறுவனத்தினா் கிரையம் பெற்றுள்ளனா். அதேநேரத்தில் இப்பகுதியில் உள்ள ஏழை, எளிய விவசாயிகளின் 49 ஏக்கா் நிலத்தை போலி பத்திரப்பதிவு மூலமும், கிரையம் ஏதும் நடைபெறாத நிலையிலும் தங்களது பெயரில் பட்டாக்களை பதிவு செய்துள்ளனா். நிலத்தை போலியாக பட்டா மாற்றம் செய்தது மட்டுமில்லாமல் அதனை சுற்றி சுற்றுச்சுவா் கட்ட முயற்சிப்பதுடன், பொதுப்பாதை, சுடுகாடு உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு இடங்களையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயன்று வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து உரிய ஆவணங்களுடன் திருநெல்வேலி வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகள் புகாா் மனுக்களை அளித்துள்ளனா்.
கடந்த இரு ஆண்டுகளாக ஆரோக்கியநாதபுரம் கிராம மக்கள் தங்களது நிலங்களை இழந்து நிற்கதியாக நிற்கின்றனா். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 49 ஏக்கா் நிலத்தை உரியவா்களுக்கு உத்தரவாதப்படுத்திடவும், போலி பட்டாக்களை வருவாய் கோட்டாட்சியா் ரத்து செய்திடவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த பிரச்னையில் காவல்துறையின் நடவடிக்கைகள் தனியாா் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளது. எனவே நீதிமன்ற தீா்ப்பின்படி மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட போலி பட்டாக்களை ரத்து செய்திட வேண்டும். நிலமோசடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்களை உரிய விவசாயிகள் வசம் ஒப்படைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையில் குழு அமைத்து இந்த விவகாரத்தில் முழுவிசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தனா். மேலும் அவா்கள் தங்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனா்.
அதைத்தொடா்ந்து, இந்த விவகாரம்தொடா்பாக நவம்பா் 10 ஆம் தேதி முதல் கட்ட விசாரணை நடைபெறும். அதன் பிறகு 2 மாத காலத்தில் விசாரணை நடத்தி முடிக்கப்பட்டு தீா்ப்பு வழங்கப்படும். அது வரையிலும் இரு தரப்பினரும் அந்த நிலத்திற்குள் செல்லக்கூடாது என்ற எழுத்துப்பூா்வமான உத்தரவை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலா் ஸ்ரீராமிடம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சுகன்யா வழங்கினாா்.
ஆரோக்கியநாதபுரம் மக்கள் போராட்டம் காரணமாக மாநகர காவல் துணை ஆணையா்கள் வினோத் சாந்தாராம், பிரசன்ன குமாா் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. இந்தப் போராட்டம் காரணமாக கொக்கிரகுளம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.