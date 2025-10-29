வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: ஆட்சியா் ஆலோசனை
வாக்காளா் பட்டியல் தோ்தல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான இரா.சுகுமாா் தலைமையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியதாவது: மத்திய தோ்தல் ஆணைய வழிகாட்டுதலின் படியும், சென்னை தலைமைத் தோ்தல் அலுவலா் அறிவுரையின்படியும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 1.1.2026 -ஐ தகுதி நாளாகக் கொண்டு, நவ. 4 முதல் டிச. 4 வரை இப்பணி வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி நடைபெறவுள்ளது. பின்னா், டிச. 9ஆம் தேதி வரை வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு, 8.1.2026 வரை வீடு வீடாக சென்று திருத்தங்களுக்கான மனுக்கள் பெறப்படும். அவை 31.1.2026 வரை பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, பிப். 7இல் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஊரக மற்றும் மாநகர பகுதி சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு முறையே 1.4.2022, 15.9.2025 ஆகிய தேதிகளில் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த விவரம் தமிழக தலைமை தோ்தல் அலுவலக இணையதளம் திருநெல்வேலி மாவட்ட இணையதளம் கைப்பேசி செயலி ஆகியவற்றில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் படிவங்களை விநியோகிக்க வீடு வீடாக வரும்போது, வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால் அதன் விவரம் பதிவேட்டில் (ஆகஞ தங்ஞ்ண்ள்ற்ங்ழ்) குறிக்கப்படும். நிரப்பப்பட்ட படிவங்களை சேகரிக்க அலுவலா்கள் குறைந்தது மூன்று முறை வருகை தருவா். முன்கூட்டியே நிரப்பப்பட்ட கணக்கீட்டு படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கும், நிரப்பப்பட்ட படிவங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆன்லைன் முறையில் பதிவேற்றுவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: கணக்கீட்டு படிவங்கள் பெறப்படாத பிற வாக்காளா்களின் பெயா்கள் வரைவு பட்டியலில் இடம்பெறாது. எந்தவொரு வாக்காளரும் தங்கள் நிரப்பப்பட்ட கணக்கீட்டு படிவத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சமா்ப்பிக்க முடியாவிட்டால், அவா்களின் உரிமை கோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் காலத்தில் பெயா் சோ்த்தலுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம் 6ஐ படிவத்துடன் (இணைப்பு ஐயஇல் ) கண்ட உறுதி மொழி படிவத்துடன் தாக்கல் செய்யலாம். மேலும், மாநிலத்திற்கு வெளியே இருந்து வரும் வாக்காளா்கள், படிவம் 8-இல் உறுதிமொழி படிவத்துடன் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். படிவம்-5இல் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீட்டிற்கான அறிவிப்பை வெளியிடும் போது அடுத்தடுத்த தகுதி தேதிக்கு முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படும்.
வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, முன்மொழியப்பட்ட வாக்காளரின் தகுதியை வாக்குப்பதிவு அலுவலா் அல்லது உதவி வாக்குப்பதிவு அலுவலா் சந்தேகித்தால் அவரே தானாக முன்வந்து விசாரித்து வாக்காளா்களை இறுதிப் பட்டியலில் சோ்ப்பது குறித்து முடிவு செய்வா்.
அதில் ஆட்சேபம் இருந்தால் முதல் தடவை மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் இரண்டாவது தடவை எனில் தலைமைத் தோ்தல் அலுவலரிடமும் முறையீடு செய்யலாம் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், பாளையங்கோட்டை வாக்குப்பதிவு பதிவு அலுவலா் (மாநகராட்சி ஆணையா்) மோனிகா ராணா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சுகன்யா, அம்பாசமுத்திரம் வாக்குப்பதிவு பதிவு அலுவலா் (சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா்) ஆயுஸ் குப்தா, திருநெல்வேலி வாக்குப்பதிவு அலுவலா் ( கோட்டாட்சியா்) எம்.பிரியா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் அனிதா, நான்குனேரி வாக்குப்பதிவு அலுவலா் (மாவட்ட வழங்கல் - நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா்) பாக்கியலெட்சுமி, ராதாபுரம் வாக்குப்பதிவு அலுவலா் (மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா்) ராஜசெல்வி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
சாா் ஆட்சியா்: சேரன்மகாதேவியில் சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ் குப்தா தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் காஜாகரிபுன் நவாஸ் (சேரன்மகாதேவி), வைகுண்டம் (அம்பாசமுத்திரம்), தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா் புகாரி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.