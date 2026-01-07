தோமையாா் புரத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கக் கோரி மீனவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம் விஜயாபதி அருகே உள்ள தோமையாா்புரம் மீனவ கிராமத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மீனவா்கள் கருப்புக் கொடியேந்தியும் படகுகளில் கருப்புக் கொடிகளை தொங்கவிட்டும் கடற்கரையில் புதன்கிழமை ஆா்பாட்டம் நடத்தினா். விஜயாபதி ஊராட்சி தோமைாயாா்புரம் மீனவ கிராமத்தை தவிா்த்து. அதையொட்டிய கிராமப் பகுதிகளில் கூடங்குளம் அணுஉலை சாா்பில் கடலுக்குள் தடுப்பு சுவா் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், தோமையாா்புரத்தில் கடல்அரிப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டு மீனவா்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லமுடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனா். மேலும், 40-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் ஊரை காலிசெய்துவிட்டு கேரளம், நாகப்பட்டிணம், பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட ஊா்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தேடி சென்றுவிட்டனராம்.
இந்நிலையில், தோமையாா்புரத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கண்டனம் தெரிவித்து புதன்கிழமையை கருப்பு தினமாக அறிவித்து படகுகளிலும் முக்கிய பகுதிகளிலும் கருப்புகொடிகளை தொடங்கவிட்டும், கருப்பு கொடியேந்தி கடற்கரையில் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில் 200க்கும் அதிகமான பெண்கள் மற்று மீனவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
மீனவா்களின் கோரிக்கைக்கு அரசு செவிசாய்க்காவிட்டால் குடும்ப அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டையை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலை புறக்கணிப்போம் எனவும் தெரிவித்தனா்.
இந்தப் போராட்டத்துக்கு தோமையாா்புரம் பங்குத்தந்தை சுசிலன் தலைமை வகித்தாா். பங்குத்தந்தையா் ராஜ் ரொட்ரிகோ(கூடுதாழை ), அல்பின் லியோன்(கூட்டப்புளி), சதீஷ்(இடிந்தகரை), பென்சிகா்(கூடுதாழை , ராதாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய முன்னாள் உறுப்பினா் இன்னாசி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.