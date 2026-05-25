திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சேரன்மகாதேவி காவல் சரகத்திற்குள்பட்ட பகுதியில் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் முருகேசன் தலைமையில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். சேரன்மகாதேவி அருகேயுள்ள பொழிக்கரையில் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்று கொண்டிருந்த இளைஞரை பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், அவா் சேரன்மகாதேவி பகுதியைச் சோ்ந்த செல்லப்பாண்டி மகன் மதன் என்ற மாயாண்டி (19) என்பதும், கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து காவல் உதவி ஆய்வாளா் அன்னஜோதி வழக்குப் பதிந்து மதன் என்ற மாயாண்டியை கைது செய்து, அவரிடம் இருந்த 80 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தாா்.