தென்மாவட்டங்களில் 490 நிவாரண முகாம்களில் 1.92 லட்சம் போ் தங்க ஏற்பாடு அமைச்சா்: ஆா்.பி. உதயகுமாா்

தென்மாவட்டங்களில் 490 நிவாரண முகாம்களில் 1.92 லட்சம் போ் தங்க ஏற்பாடு அமைச்சா்: ஆா்.பி. உதயகுமாா்

By DIN | Published on : 04th December 2020 04:15 AM | அ+அ அ- | |