பிலிப்பின்ஸ் நாட்டை சோ்ந்த கப்பல் ஊழியா் உள்ளிட்ட 27 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டை சோ்ந்த கப்பல் ஊழியா் உள்ளிட்ட 27 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி

Published on : 19th June 2020 09:04 AM