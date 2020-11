கோவில்பட்டி தொகுதியில் வாக்காளா்சோ்க்கை சிறப்பு முகாம்2,129 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன

கோவில்பட்டி தொகுதியில் வாக்காளா்சோ்க்கை சிறப்பு முகாம்2,129 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன

By DIN | Published on : 22nd November 2020 02:15 AM | அ+அ அ- | |