தைப்பூசம்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஜன. 28-இல் அதிகாலை 3 மணிக்கு நடைதிறப்பு

