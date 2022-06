கோவில்பட்டியில் கருணாநிதியின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

