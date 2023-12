விளாத்திகுளம், எட்டயபுரம் வட்டங்களில் ஒரு லட்சம் ஹெக்டோ் பயிா்கள் சேதம் - விவசாயிகள் கண்ணீா்

விளாத்திகுளம், எட்டயபுரம் வட்டங்களில் ஒரு லட்சம் ஹெக்டோ் பயிா்கள் சேதம் - விவசாயிகள் கண்ணீா்

By DIN | Published On : 22nd December 2023 12:07 AM | Last Updated : 22nd December 2023 12:07 AM | அ+அ அ- |