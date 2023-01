சாத்தான்குளம் பேருந்து நிலையம் வரை வரும் நகர பேருந்து அரசு மகளிா் கல்லூரி வரை செல்லும்.பணிமனை மேலாளா் உறுதி.

