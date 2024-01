கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்குவதில் பரப்பளவு நிா்ணயம்: விவசாயிகள் கடும் எதிா்ப்பு

By எஸ். சங்கரேஸ்வர மூா்த்தி | Published On : 14th January 2024 10:10 PM | Last Updated : 14th January 2024 10:10 PM | அ+அ அ- |