தூத்துக்குடி

டாஸ்மாக் மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய பாஜக வலியுறுத்தல்

தூத்துக்குடியில் இரண்டு டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை இடமாற்ற வேண்டுமென பாஜக சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் இரண்டு டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை இடமாற்ற வேண்டுமென பாஜக சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பாஜக பிரமுகா் ஆா்.காசிலிங்கம், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அளித்துள்ள கோரிக்கை மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பூ மாா்க்கெட் சாலை மற்றும் சிதம்பர நகா் மையவாடி பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கடைகளால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே இவற்றை அகற்ற வேண்டும் என, காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளித்தும், போராட்டம் நடத்தியும் எந்த பயனும் இல்லை.

எனவே, இரண்டு மதுக் கடைகளையும் உடனடியாக வேறு இடத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவித்துள்ளாா்.

