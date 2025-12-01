தூத்துக்குடியில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், மாவட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் தலைமையில் மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பொதுமக்களிடமிருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 437 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் இருந்து 21 கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றாா். பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, தமிழக அமைப்புசாரா ஓட்டுநா்கள், தானியங்கி மோட்டாா் பழுது பாா்க்கும் தொழிலாளா்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநா் லோகநாயகிக்கு ஆட்டோ ரிக்ஷாவிற்கான மானியத் தொகை ரூ. 1 லட்சத்துக்கான காசோலையையும், மறைந்த அரசு ஊழியா்களின் 3 வாரிசுதாரா்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் சமூக நீதி விடுதியில் சமையலா் பணியிடத்துக்கான பணி நியமன ஆணைகளையும், 5 பயனாளிகளுக்கு இலவச தையல் இயந்திரங்களையும் ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
மேலும், சென்னை, தலைமைச் செயலகத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை சாா்பில் 2025ஆம் ஆண்டுக்கான ‘குழந்தைகள் நலன் சேவை விருது’ மற்றும் ரூ. 1 லட்சத்துக்கான பரிசுத்தொகையை தூத்துக்குடி புனித மரியன்னை கருணை இல்லத்துக்கு முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வழங்கியதைத் தொடா்ந்து, அவா்கள் ஆட்சியரிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆ. ரவிச்சந்திரன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மி. பிரபு, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் செந்தில்வேல் முருகன், தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் கே.எஸ். ஆனந்த் பிரகாஷ், அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.