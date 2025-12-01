தூத்துக்குடி பள்ளியில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற வலியுறுத்தி முற்றுகை
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் பள்ளியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்ற வலியுறுத்தி, இந்திய மாணவா் சங்கம் சாா்பில் பள்ளியில் முற்றுகை போராட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி மாநகரத்தின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலகம். அதன் வளாகப் பகுதியில் கல்வித்துறை அலுவலகங்கள், சீ.வ. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகியவை அமைந்துள்ளன. இப்பள்ளியில் சுமாா் 400 மாணவா்கள் படித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலக வளாகம் மற்றும்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகம், விடுதி சமையலறை, கழிவறை உள்ளிட்ட பகுதிகள் அனைத்தையும் மழைநீா் சூழ்ந்துள்ளதால், மாணவா், மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும் பள்ளியின் பின்பகுதியில் புல் அடா்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால் விஷ ஜந்துகள் நடமாட்டமும் அதிகமாக உள்ளது.
இதுகுறித்த அச்சமும் மாணவா்கள் மத்தியில் உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்திய மாணவா் சங்கம் சாா்பில், சங்க மாவட்டச் செயலா் ராம்குமாா் மற்றும் பெற்றோா்கள் இணைந்து, மழை நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, பள்ளியில் திங்கள்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.
மாணவா், மாணவிகள் கழிவறைக்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதால் அவா்களுக்கு பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும், மேலும் தற்போது தோ்வு காலம் என்பதால், நோய் தொற்று பரவி மாணவா், மாணவிகளின் உடல் நலனை பாதிக்கும் சூழல் உள்ளதாகவும், உடனடியாக மாவட்ட நிா்வாகம் தலையிட்டு மழை நீா் தேங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூடுதலாக மின் மோட்டாா்களை வைத்து மழைநீரை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் எனவும் அவா்கள் அப்போது வலியுறுத்தினா்.