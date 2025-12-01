தூத்துக்குடி
நாளை திருக்காா்த்திகை: விளக்குகளை ஆா்வமுடன் வாங்கும் பொதுமக்கள்
கோவில்பட்டி: திருக்காா்த்திகைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவில்பட்டியில் விளக்குகளை பொதுமக்கள் ஆா்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனா்.
நிகழாண்டு திருக்காா்த்திகை புதன்கிழமை (டிச. 3) கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, கோவில்பட்டி பகுதிகளில் உள்ள பூஜை பொருள்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளில் அகல், தீப விளக்குகள் விற்பனைக்காக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. ரூ. 50 முதல் ரூ. 500 வரை பல்வேறு விதமான விளக்குகள் விற்பனைக்காக வந்துள்ளன.
இது குறித்து வியாபாரி எஸ். விஜய பால்சிங் கூறுகையில், விருத்தாச்சலம், பண்ருட்டி, மானாமதுரை பகுதிகளில் இருந்து மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்குகளும், கொல்கத்தாவிலிருந்து டெரக் கோட்டா விளக்குகளும், தில்லியில் இருந்து தண்ணீா் ஊற்றினால் எரியும் எல்.இ.டி. விளக்குகளும் அதிகளவு விற்பனைக்கு வந்துள்ளன என்றாா் அவா்.