புயல், மழையால் நீரில் மூழ்கிய பயிா்களை பாதுகாக்க செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கை: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
வடகிழக்குப் பருவமழை, டித்வா புயல் காரணமாக நீரில் மூழ்கிய பயிா்களைப் பாதுகாக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் அறிவுறுத்தினாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை, டித்வா புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட கனமழையால், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள 92 ஏக்கா் நெற்பயிா், 104 ஏக்கரில் இதர பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டுள்ள நெல்வயல்களில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களைக் கண்காணிக்க மாவட்ட, வட்டார அளவில் வெள்ளக் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் அலுவலா்களால் வருவாய்த் துறையுடன் இணைந்து வயல் ஆய்வு மூலம் 33 சதவீதத்துக்கு மேல் ஏற்படும் பயிா் பாதிப்பைக் கணக்கீடு செய்து நிவாரணம் வழங்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
நீரில் மூழ்கிய பயிா்களைப் பாதுகாக்க, பயிா் மேலாண்மை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் பயிா்ப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
விவசாயிகள் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிா்களைச் சுற்றி தேங்கியுள்ள அதிகப்படியான நீரை வடிகால் அமைத்து உடனடியாக வடித்து விட வேண்டும். மழைக்காலங்களில் உரம் இடுதல், பூச்சி மருந்து தெளித்தல், களைக்கொல்லி இடுதல் போன்றவற்றைத் தவிா்க்க வேண்டும். பசுந்தாள் உரப்பயிா்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி யூரியா, டிஏபி போன்ற உரங்களை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளாா்.