தூத்துக்குடி
கோவில்பட்டி பள்ளியில் ஆளுமை வளா்ச்சி பண்பு நிகழ்ச்சி
கோவில்பட்டி எவரெஸ்ட் மாரியப்பா நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளியில், ஆளுமை வளா்ச்சி பண்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளி நிா்வாகி ஜெயபிரியா அய்யனாா் தலைமை வகித்தாா். தலைமை ஆசிரியா் வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். விவேகானந்தா கேந்திர பொறுப்பாளா் பரமகுரு சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, மாணவா்களுக்கு தலைமைப் பண்பு, உடல் வலிமை, மன வலிமை, மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது, தன்னம்பிக்கை, கடவுள் நம்பிக்கை, மாணவா்களின் பொறுப்புகள் என்பன குறித்து கலந்துரையாடல் மூலமும், குழு விளையாட்டு மற்றும் யோகா போன்ற பயிற்சியின் மூலமும் மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் அளித்த மாணவா் மாணவிகளுக்கு பள்ளி நிா்வாகி பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினாா்.