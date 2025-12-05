எஸ்ஐஆா் பணியில் தோ்தல் பிரிவு ஊழியா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடி
எஸ்ஐஆா் பணியில் தோ்தல் பிரிவு ஊழியா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடி ஆட்சியா் அலுவலக தோ்தல் பிரிவில் எஸ்ஐா் ஆா் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த ஊழியா் மாரடைப்பால் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி பிடி காலனியை சோ்ந்த இசக்கிமுத்து மகன் சரவணன் (35). மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் பிரிவில் ஊழியராக பணிபுரிந்து வந்தாா். இவருக்கு சண்முகபிரியா (30) என்ற மனைவியும், ரிசானா (8), சஹானா(5), ரிஷிலிங்கா (3) ஆகிய 3 குழந்தைகளும் உள்ளனா்.
இந்நிலையில், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த சரவணனுக்கு, வியாழக்கிழமை காலையில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா்.
அதிக பணிச் சுமையின் காரணமாகவே சரவணன் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், அவருடைய குடும்பத்துக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.