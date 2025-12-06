தூத்துக்குடியில் எஸ்டிபிஐ ஆா்ப்பாட்டம்
தூத்துக்குடி, டிச. 6: பாபா் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி, தூத்துக்குடி எஸ்டிபிஐ சாா்பில் வக்ஃப் , வழிபாட்டு உரிமையை காப்போம் என்ற முழக்கத்துடன், மேட்டுப்பட்டி திடலில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட தலைவா் ஷேக் அஷ்ரப் அலி ஃபைஜி தலைமை வகித்தாா். மாநில மீனவரணி இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் கௌது மைதீன், வழக்குரைஞா் அணி மாவட்டத் தலைவா் அஜீஸ், தொகுதித் தலைவா் காதா் உசேன், தொகுதி பொருளாளா் அப்துல் ரசாக், திரேஸ்புரம் கிளைத் தலைவா் தாஜுதீன், மஸ்ஜிதே முகத்தஸ் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசல் தலைவா் மற்றும் செயலா் மஸ்ஜிதே முகத்தஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தொகுதிச் செயலா் ரியாஸ் வரவேற்றாா். வா்த்தகரணி மாநில துணைத் தலைவா் கிண்டி அன்சாரி கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பேசினாா். நிகழ்வில், காங்கிரஸ் மாநகர மாவட்டத் தலைவா் முரளிதரன், திமுக வடக்கு மண்டல தலைவா் நிா்மல்ராஜ், தமுமுக மாவட்டச் செயலா் யூசுப், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி மத்திய மாவட்டச் செயலா் கிதா் பிஸ்மி, தவெக மாவட்ட பொறுப்பாளா் அஜிதா ஆக்னல், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் அா்ஜுன், தமிழக மீனவ மக்கள் கட்சி நிறுவனா் தலைவா் கோல்டன் பரதா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொணடனா்.
நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட துணைத் தலைவா் மைதீன்கனி தொகுத்து வழங்கினாா். எஸ்டிபிஐ தொகுதி துணைத் தலைவா் எடிசன் நன்றி கூறினாா்.