தூத்துக்குடி
உண்டியல் பணத்தை திருடியவா் கைது
தூத்துக்குடி, தென்பாகம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணத்தை திருடியவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து ரூ. 10 ஆயிரத்தை போலீஸாா் மீட்டனா்.
தூத்துக்குடி, பிரையன்ட் நகா் பகுதியில் உள்ள கோயிலின் நிா்வாகியான தங்கபாண்டி மகன் இசக்கிபாண்டி (46), ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கோயிலை பூட்டிவிட்டு சென்றுள்ளாா். திங்கள்கிழமை காலை வந்து பாா்க்கும்போது, கோயில் உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த பணம் திருடுபோனது தெரிய வந்துள்ளது.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், தென்பாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், தூத்துக்குடி, லெவிஞ்சிபுரம், ஆறுமுகம் மகன் விஜயகுமாா் (19) உண்டியலை திருடியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, விஜயகுமாரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து ரூ. 10 ஆயிரத்தை மீட்டனா்.