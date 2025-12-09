கயத்தாறு சுங்கச் சாவடி அருகே 700 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறு சுங்கச் சாவடி அருகே, 700 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை கடத்தி வந்த 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மதுரை-திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கயத்தாறு சாலைப்புதூரில் உள்ள சுங்கச்சாவடி அருகே திங்கள்கிழமை இரவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் சிலுவை அந்தோணி தலைமையில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த போலீஸாரை கண்டதும், சுங்கச் சாவடி அருகே வந்த சுமை ஆட்டோவை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு அதிலிருந்து ஓட்டுநா் தப்பிக்க முயன்றாா். அவரை போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்தனா். தொடா்ந்து, சுமை ஆட்டோவை சோதனையிட்டபோது, அதில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
மேலும், அதன் அருகே மோட்டாா் சைக்கிளுடன் நின்ற ஒருவரையும் பிடித்து விசாரித்தபோது, புகையிலைப் பொருள்களை திருநெல்வேலிக்கு கொண்டு செல்ல இருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா் திருப்பூா் அவிநாசிபுரத்தைச் சோ்ந்த நா. ராகேஷ் கண்ணா(30), மோட்டாா் சைக்கிளுடன் நின்றவா் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கூட்டாம்புளி பிரதான சாலையைச் சோ்ந்த பா. ஜோஸ்வா ராஜ் (27) என்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து கயத்தாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து இருவரையும் கைது செய்தனா். சுமை ஆட்டோ, அதிலிருந்த சுமாா் ரூ.5.50 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருள்கள், மோட்டாா் சைக்கிளை பறிமுதல் செய்தனா்.