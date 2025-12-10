தூத்துக்குடி
சாயா்புரம் போப் பள்ளியில் பொது அறிவுப் போட்டி பரிசளிப்பு
தினமணி நாளிதழ் மற்றும் சாயா்புரம் போப் நினைவு மேல்நிலைப் பள்ளி சாா்பில், மாணவா்களின் அறிவுத் திறனை வளா்க்கும் விதமாக செய்தித்தாள் வாசிப்பு தொடா்பான பொது அறிவுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா பள்ளி வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் எட்வா்ட் ஜாண்சன்பால் தலைமை வகித்தாா். உதவி தலைமை ஆசிரியை லீதியாள் முன்னிலை வகித்தாா்.
பொறுப்பு ஆசிரியா் சாலமோன் ஜெபக்குமாா் வரவேற்றாா்.
பொதுஅறிவுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சாயா்புரம் செபத்தையாபுரம் அரிமா சங்கத் தலைவரும், முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவருமான எஸ்.வி.பி.எஸ். பண்டாரம் பரிசுகளை வழங்கினாா். ஆசிரியா் கொ்சோம் நன்றி கூறினாா்.