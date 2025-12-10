தூத்துக்குடியில் 8 பெண் காவலா்களுக்கு ஓட்டுநா் உரிமம் அளிப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 8 பெண் காவலா்களுக்கு ஓட்டுநா் உரிமம் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜான் முன்னெடுப்பின்படி, தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் (ஆயுதப்படை பொறுப்பு) சி. மதன் மேற்பாா்வையில், மோட்டாா் வாகன பிரிவு காவல்துறையினா் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஓட்டுநா் உரிமம் பெற ஆா்வமுள்ள வட்ட காவல் நிலையம், ஆயுதப்படையைச் சோ்ந்த 8 பெண் காவலா்களுக்கு 35 நாள்கள் இருசக்கர வாகனம், நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநா் பயிற்சி அளித்தனா்.
இப்பயிற்சியை சிறப்பாக மேற்கொண்ட 8 பெண் காவல்துறையினா் தூத்துக்குடி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தின் மூலம் ஓட்டுநா் உரிமம் பெற்றனா். அவா்களுக்கு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா், மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் ஓட்டுநா் உரிமத்தை புதன்கிழமை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
அப்போது, தூத்துக்குடி காவல்துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளா்கள் ஆறுமுகம், தீபு, தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.