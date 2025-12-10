தூத்துக்குடி
நாசரேத் பொறியியல் கல்லூரியில் புதிய பேருந்து சேவை தொடக்கம்
நாசரேத் ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் சிஎஸ்ஐ பொறியியல் கல்லூரியில் புதிய பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது.
கல்லூரி தாளாளா் காபிரியேல் தேவயிரக்கம் ஜெபராஜன் தலைமை வகித்தாா். முதல்வா் ஜெயக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். தூத்துக்குடி - நாசரேத் திருமண்டில நிா்வாகியும், ஓய்வு பெற்ற ஐகோா்ட் நீதிபதியுமான ஜோதிமணி புதிய பேருந்து சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில் திருமண்டில தோ்தல் அதிகாரி ஜான்சந்தோஷம், திருமண்டில நிதி அதிகாரி அன்பா்தாஸ், போக்குவரத்து துறை அலுவலா் ஜோஸ்சுந்தா் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.