தூத்துக்குடி
சாத்தான்குளத்தில் வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
சாத்தான்குளம் நீதிமன்றம் முன்பு, வழக்குரைஞா்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்றக் கோரியும், இ-ஃபைலிங் முறையை நிறுத்தக் கோரியும் சாத்தான்குளம் வழக்குரைஞா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வழக்குரைஞா் அந்தோணி ரமேஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். சங்க நிா்வாக குழு உறுப்பினா் பிரின்ஸ் முன்னிலை வகித்தாா். வழக்குரைஞா்கள் வேணுகோபால், ஜெயதீபன், அழகு ராமகிருஷ்ணன், ஈஸ்டா் கமல், முத்துராஜ், செல்வ மகாராஜா, வினோத், பிரின்ஸ், அருள், ராஜீவ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினா்.