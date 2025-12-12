திமுக அரசு மீது எங்களுக்கும் விமா்சனங்கள் உண்டு: தொல். திருமாவளவன்
ஆளும் திமுக அரசு மீதும், அக்கட்சி மீதும் எங்களுக்கும் விமா்சனங்கள் உண்டு; எனினும் கூட்டணி உறவை போற்றுகிறோம் என்றாா் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) கட்சியின் 12-ஆவது மாநில மாநாடு தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. மூன்று நாள்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டின் முதல் நாள் கூட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பழ.ஆசைத்தம்பி தலைமை வகித்தாா். அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் வீ.சங்கா் மாநாட்டை தொடங்கிவைத்தாா்.
மாநில சமூகநலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் பி.கீதா ஜீவன் கலந்துகொண்டு பேசுகையில், திருப்பரங்குன்றம் பிரச்னையை முன்வைத்து தமிழகத்தில் மக்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்த பாஜக நினைக்கிறது என்றாா்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் பேசுகையில், சாதி, மதம், மொழி தொடா்பான தீா்ப்புகளில் நீதிபதிகள் நல்லிணக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மதச் சாா்பின்மையை சிதைக்க முயல்கின்றனா். கம்யூனிஸ்ட்கள் இருக்கும் வரை அது நடக்காது என்றாா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் பேசுகையில், மத்தியில் ஆளும் பாஜக மாநிலங்களில் ஆட்சி அதிகாரங்களைக் கைப்பற்ற அமலாக்கத் துறை, வருமானவரித் துறை, தோ்தல் ஆணையம், சிபிஐ, நீதித்துறையை பயன்படுத்துகிறது. இந்த சவால்களை எதிா்கொள்ள
இடதுசாரிகளிடையே ஒற்றுமை அவசியம். தற்போது ஒத்த கருத்துடைய இடதுசாரிகள் ஒன்றிணைந்து பல போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம்; அது மேலும் வலுப்பெற வேண்டும். இதற்காக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள், முற்போக்கு சிந்தனையாளா்கள், பல முற்போக்கு அமைப்புகளைக் கொண்டு ஓா் இடதுசாரி அணி உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
மதம், தாராளமய கொள்கைக்கு எதிரான மாற்றுக் கொள்கையுடன் இடதுசாரிகள் ஒரே அணியாக வேண்டும். நாம் வலுவானால் தமிழக, இந்திய அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்றாா் அவா்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசியதாவது:
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மட்டுமன்றி அனைத்துக் கட்சிகளையும் இடதுசாரிமயமாக்க வேண்டும். அம்பேத்கா் இயக்கங்களை வெறும் சாதி சங்கங்களாக காணாமல் அவற்றை இடதுசாரிமயமாக்க வேண்டும்.
பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதற்காக அதிமுகவை புறக்கணித்துவிடக் கூடாது. அந்தக் கட்சியும் இடசாரி அரசியலை அடிப்படையாக கொண்டு பெரியாா் கொள்கையுடன் உருவான இயக்கமாகதான் நாம் அணுக வேண்டும். இன்று சிலா் கட்சி தொடங்கிய உடனே நான்தான் முதல்வா் என்று கூறி வருகின்றனா். அத்தகையவா்களுக்கு எந்த அரசியல் பணியோ, அடிப்படை பணியோ தெரியவில்லை. ஆளும் திமுக அரசு மீதும், அக்கட்சி மீதும் எங்களுக்கும் விமா்சனங்கள் உண்டு. எனினும் கூட்டணியை, உறவை, நட்பை நாங்கள் போற்றுகிறோம். வலதுசாரிகளுக்கு துணைபோகிற கும்பலை ஆதரிக்க முடியாது. இடதுசாரிகள் அனைவரும் இணைந்து நிற்போம் என்றாா் அவா்.
மாநாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் திபங்கா் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு பேசினாா். மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பின் மாநிலச் செயலா் திருச்சி செழியன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினா்கள் பாலசுந்தரம், சோ.பாலசுப்பிரமணியன், அ.சந்திரமோகன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.