தூத்துக்குடியில் 2ஆம் கட்ட மகளிா் உரிமைத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி
தமிழக அரசு சாா்பில் 2ஆம் கட்ட மகளிா் உரிமைத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை சென்னையில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்ததையடுத்து, தூத்துக்குடியில் 2ஆம் கட்ட மகளிா் உரிமைத்தொகை 4,042 பேருக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆ.ரவிச்சந்திரன் வரவேற்றாா். வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சருமான பி.கீதா ஜீவன், தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், மீன் வளம், மீனவா் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சருமான அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை மற்றும் பல்வேறு அரசு நிதி உதவியை வழங்கினா்.
விழாவில், கூடுதல் ஆட்சியா் ஐஸ்வா்யா, துணை ஆட்சியா் மகேந்திரன், பயிற்சி ஆட்சியா் புவனேஷ்ராம், எம்எல்ஏக்கள் ஊா்வசி அமிா்தராஜ், மாா்க்கேண்டயன், சண்முகையா, மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, கோட்டாட்சியா் பிரபு உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
தொடா்ந்து அமைச்சா் பி.கீதா ஜீவன் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: தமிழக அரசின் சாதனையில் மகளிா் உரிமைத்தொகை திட்டம் மகுடமாக ஜொலிக்கிறது. லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரி நடத்திய ஆய்வில், உணவுக்காகவும் மருத்துவ செலவிற்காகவும் 40 சதவீத பெண்கள் மகளிா் உரிமைத் தொகையை பயன்படுத்திக் கொள்கிறாா்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது. மாநிலத் திட்ட குழு ஆய்வில், மகளிா் தொழில் தொடங்குவதற்கும், 70 சதவீதம் பெண்கள் சிறுதொழில் போன்றவற்றுக்கும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனா் என தெரிய வந்துள்ளது என்றாா் அவா்.