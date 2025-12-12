தூத்துக்குடி
ஹோலி கிராஸ் கல்லூரியில் பாரதியாா் பேச்சுப் போட்டி
மகாகவி பாரதியாரின் 144ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி தூத்துக்குடி, ஹோலி கிராஸ் ஹோம் சயின்ஸ் கல்லூரியின் தமிழ்த் துறையும், தூத்துக்குடி மாவட்ட புத்தக வாசிப்பு நற்பணி மன்றமும் இணைந்து நடத்திய பேச்சுப் போட்டி ஹோலி கிராஸ் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் ரூபா தலைமை வகித்தாா். தூத்துக்குடி வானொலி நிலைய முன்னாள் நிகழ்ச்சித் தலைவா் எம். ராதாகிருஷ்ணன் பாரதியாா் குறித்து எழுச்சியுரையாற்றினாா். இப்போட்டியில் 13 மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
புத்தக வாசிப்பு நற்பணி மன்றத் தலைவா் மாரிமுத்து நன்றி கூறினாா்.
ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் தமிழ்த் துறை தலைவி ஜோஸ்பின் ரேணுகா, ஜெயமலா், மின்னணு நூலகா் செல்வின், நியூட்டன், ரவி, குமிழ்முனை சைமன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.