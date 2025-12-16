விமானப்படையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த விடியோ காட்சிகள் திரையீடு
இந்திய விமானப்படையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து மாணவா்களிடையே எடுத்துக் கூறும் வகையில் விடியோ காட்சிகள் செவ்வாய்க்கிழமை திரையிடப்பட்டது.
இது தொடா்பான விழிப்புணா்வு வாகனம், செவ்வாய்க்கிழமை கோவில்பட்டி வந்தது. கோவில்பட்டி வ.உ.சி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு, டிஜிட்டல் திரையில், விமானப் படையின் வரலாறு, சாதனைகள், வேலைவாய்ப்பு, விமானப்படையில் பணிக்கு சேர தயாராவது, இத்துறை சாா்ந்த தோ்வுகளை எதிா்கொள்வது என்பன தொடா்பாக விடியோ காட்சிகள் திரையிடப்பட்டது.
அதன் பின்னா், விமானப்படை அலுவலா்கள் மூா்த்தி, ரமா சங்கா் பிந்த் ஆகியோா் மாணவா்களிடையே கலந்துரையாடினா். மேலும், மாணவா்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்ததோடு, விமானப்படையில் பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி விரிவாக எடுத்துக் கூறினா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட கல்வி அலுவலா் (இடைநிலை) மரியா ஜான் பிரிட்டோ, பள்ளித் துணை ஆய்வாளா் ரமேஷ், பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் விஜயகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.