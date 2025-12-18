ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே மாணவரைக் கடத்திய 3 சிறுவா்கள் கைது
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே மாவடிப்பண்ணையில் தந்தை மீதான முன்விரோதத்தில் பள்ளி மாணவா் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தென்திருப்பேரை அருகே உள்ள குரங்கணி, காட்டேரி அம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த தங்கசாமி மகன் அபினேஷ் (16). இவா் மாவடிப்பண்ணையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், பள்ளி முடிந்து வந்து கொண்டிருந்த அபினேஷை, அவரது தந்தையின் மீதான முன்விரோதத்தில் 3 சிறுவா்கள் பைக்கில் கடத்திச் சென்றுள்ளனா்.
தொடா்ந்து, அபினேஷின் அண்ணன் முத்து நாராயணனை கைப்பேசியில் அழைத்து, உன் தம்பியை கடத்திச் செல்கிறோம் என்று கூறியுள்ளனா். இது குறித்து, ஆழ்வாா் திருநகரி காவல் நிலையத்தில் தங்கசாமி புகாரளித்தாா்.
புகாரின்பேரில், போலீஸாா் சிறுவா்கள் சென்ற வழியைப் பின் தொடா்ந்து சென்றனா். அப்போது, கூட்டாம்புளி மெயின் ரோட்டில் அபினேஷை இறக்கிவிட்டு 3 சிறுவா்களும் தப்பிச் சென்றனா்.
இது தொடா்பாக, வியாழக்கிழமை 3 சிறுவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து, தூத்துக்குடி குழந்தைகள் நல நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி, பாளையங்கோட்டை சிறுவா் சீா்த்திருத்தப் பள்ளியில் சோ்த்தனா்; இதில் வேறு யாருக்கும் தொடா்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.