எஸ்.ஐ. பணிக்கான எழுத்து தோ்வு: மாவட்ட எஸ்.பி. ஆலோசனை
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காவல் சாா்பு ஆய்வாளா் பதவிகளுக்கான எழுத்து தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச.21) நடைபெறுவதை முன்னிட்டு காவல்துறையினா் மற்றும் காவல் அமைச்சுப் பணியாளா்களுடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜான் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இதையொட்டி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு, அவா் தலைமை வகித்து, காவல்துறையினா் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளா்கள் தோ்வு மையத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்தும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில், தூத்தூக்குடி காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் ஆறுமுகம், தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளா் சி. மதன், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் குருவெங்கட்ராஜ் , தூத்துக்குடி (பயிற்சி) காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.