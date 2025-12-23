கோவில்பட்டி அருகே ஆடுகள் திருட்டு
கோவில்பட்டி அருகே ஆடுகள் திருட்டில் ஈடுபட்ட மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கோவில்பட்டி அருகே ஆவல்நத்தம் சக்தி நகா், காலனியைச் சோ்ந்தவா் ச. முத்துராஜ் (42). ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளி. இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தனக்குச் சொந்தமான 2 ஆடுகளையும் வீட்டுக்கு வெளியே உள்ள கம்பத்தில் கட்டிவிட்டு தூங்கச் சென்று விட்டாராம். திங்கள்கிழமை அதிகாலை ஆடுகள் சப்தம் போடுவதை கேட்டு வெளியே வந்து பாா்த்தபோது காரில் வந்த மா்ம நபா்கள் தனது இரு ஆடுகளையும் காரில் ஏற்றிக்கொண்டு தப்பி ஓடி விட்டாா்களாம்.
மேலும் இதுபோல அதே பகுதியைச் சோ்ந்த குருசாமி மகன் சௌந்தரராஜன் என்பவருக்குச் சொந்தமான ஒரு ஆடு, இளையரசனேந்தல் கீழ காலனியைச் சோ்ந்த ஜெயமணி மகன் ஆத்தியப்பன் என்பவருக்குச் சொந்தமான 2 ஆடுகள், புளியங்குளம் தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்த சண்முகம் மகன் ஆறுமுகசாமி என்பவருக்குச் சொந்தமான ஒரு ஆட்டையும் காணவில்லை என முத்துராஜ் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஆடு திருட்டில் ஈடுபட்ட மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.