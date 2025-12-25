பாதயாத்திரை சென்றவா்கள் மீது காா் மோதியதில் 3 பெண்கள் உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குறுக்குச்சாலை அருகே காா் மோதியதில், இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு பாத யாத்திரை சென்ற பெண் பக்தா்கள் மூவா் உயிரிழந்தனா்.
திருச்செந்தூா் அருகே வீரபாண்டியபட்டினத்தைச் சோ்ந்த சீதையம்மாள் தலைமையில் செந்தில் வீதி, நட்டாத்தி, அதன் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக குழுவாக சோ்ந்து இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு மாலை அணிந்து விரதமிருந்து பாத யாத்திரை சென்று வருகின்றனா்.
நிகழாண்டு இதே பகுதிகளைச் சோ்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் ஒன்றிணைந்து புதன்கிழமை வீரபாண்டியபட்டினத்திலிருந்து பாத யாத்திரையாக இருக்கன்குடிக்கு புறப்பட்டனா். தூத்துக்குடி குறுக்குச்சாலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே வியாழக்கிழமை மாலை இவா்கள் நடந்துசென்றபோது பின்னால் அதிவேகமாக வந்த காா் இவா்கள் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் திருச்செந்தூா் அருகே கரம்பன்விளையைச் சோ்ந்த சுந்தரம் மனைவி கஸ்தூரி (55), வீரபாண்டியபட்டினம் ராமமூா்த்தி மனைவி சுந்தர்ராணி (60) ஆகியோா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
தகவலறிந்து வந்த ஓட்டப்பிடாரம் போலீஸாா் காயமடைந்த வீரபாண்டியபட்டினத்தைச் சோ்ந்த வடிவேல் மனைவி இசக்கியம்மாளை (55) மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். ஆனால், அவா் மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்தில் வேறு யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, காா் ஓட்டுநரான தஞ்சாவூா் வடக்கு வாசல் பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துராஜ் மகன் ராம் பிரசாத்திடம் (32) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.