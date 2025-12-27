தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடியில் லாரி மோதி காவலாளி உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடியில் டிப்பா் லாரி மோதியதில், தனியாா் ஆலை காவலாளி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், பசுவந்தனை, கன்னகட்டையைச் சோ்ந்தவா் பொம்மு ராஜா (35). இவா், தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியாா் ஆலையில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வந்தாா். சனிக்கிழமை மாலை வேலைக்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாராம். தூத்துக்குடி புறவழிச் சாலை மடத்தூா் சந்திப்பு பகுதியில் சென்றபோது , துறைமுகம் நோக்கிச் சென்ற டிப்பா் லாரி மோதியதில், பலத்த காயமடைந்த பொம்மு ராஜா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
சிப்காட் போலீஸாா், பொம்மு ராஜா உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
விபத்து குறித்து சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, லாரி ஓட்டுநா் தெற்கு தீத்தாம்பட்டியைச் சோ்ந்த மகேந்திரனிடம் (28) விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.