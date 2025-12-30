தூத்துக்குடி

பைக் சக்கரத்தில் சேலை சிக்கி தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே பைக்கின் சக்கரத்தில் சேலை சிக்கியதில் தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே திங்கள்கிழமை, பைக்கின் சக்கரத்தில் சேலை சிக்கியதில் தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே கால்வாய் திருவரங்கப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆனந்தகுமாா். சமையல் தொழிலாளியான இவா், சாத்தான்குளம் அருகே பழனியப்பபுரத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா். இவரது மனைவி ஜெபசெல்வி (53), மகன் டேவிட் அந்தோணி (24).

ஜெபசெல்விக்கு சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்காக பேய்க்குளம் மருத்துவமனைக்கு டேவிட் அந்தோணி திங்கள்கிழமை இரவு பைக்கில் அழைத்துச் சென்றாா். அப்போது, பைக்கின் சக்கரத்தில் ஜெபசெல்வியின் சேலை சிக்கியதாம். இதில், அவா் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்தாா்.

அவரை மீட்டு சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். ஆனால், வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். சாத்தான்குளம் காவல் ஆய்வாளா் ஸ்டீபன் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.

