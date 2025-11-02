கேடுவிளைக்கும் திட்டங்களை கொண்டுவந்தது திமுக அரசு: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்துக்கு கேடுவிளைக்கும் திட்டங்களை கொண்டுவந்தது திமுக அரசு என ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நடைபெற்ற பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டினாா்.
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட பாஜக சாா்பில், ஸ்ரீவைகுண்டம் வ.உ.சி. திடலில் வாக்குச்சாவடி நிா்வாகிகளுக்கான மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் சித்ராங்கதன் தலைமை வகித்துப் பேசினாா்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையை முன்வைத்து நடைபெற்ற வெள்ளத் தடுப்புப் பணி முறைகேடுகளை பாஜக பல்வேறு போராட்டங்கள் மூலம் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்தது. வறட்சியான பகுதிகளான சாத்தான்குளம், உடன்குடி பகுதிகளுக்குத் தேவையான நீரை சடையனேரி கால்வாயில் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பாஜக போராட்டங்கள் நடத்தி திட்டத்தை நிறைவேற செய்தது.
முக்காணி, ஏரல் பாலங்களில் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை நிறைவேற்றக் கோரி பாஜக பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியுள்ளன. ஏரல் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அரசு நிதியில் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டும் இன்னமும் திறக்கப்படாததைக் கண்டித்தும், கிடப்பில் போடப்பட்ட வெள்ளநீா் கால்வாய் திட்டப் பணிகளை அரசு விரைந்து நிறைவேற்றக் கோரியும்
போராட்டம் நடத்தப்படும். மக்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்கள் போராட்டங்கள் மூலமே தீா்வு காண வேண்டிய நிலை உள்ளது என்றாா் அவா். இதையடுத்து, பாஜக அமைப்பு பொதுச் செயலாளா் கேசவவிநாயகம், பூத் கமிட்டி நிா்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்திப் பேசினாா்.
கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் மதுக்கடைகள், லாட்டரி சீட்டு உள்ளிட்ட கேடு விளைவிக்கும் திட்டங்களை கொண்டு வந்தது திமுக அரசுதான். தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. கோயில்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. திமுக அரசு 208 அரசுப் பள்ளிகளை மூடியுள்ளது.
தனியாா் பள்ளி அதிகரிக்கின்றன. பிரதமா் மோடி எங்கு சென்றாலும் தமிழின் பெருமை பற்றி பேசுகிறாா்; திருவள்ளுவரை பற்றி பேசுகிறாா். உலகத்தில் பழமையான மொழி தமிழ் மொழி என்கிறாா். பல்வேறு தமிழ்ச் சங்க கூட்டங்களை காசி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடத்தினாா். அவருக்கு நன்றி உடையவா்களாக இருக்க வேண்டும். வரும் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய பொதுக் குழு உறுப்பினா் மகாராஜன், ஓ.பி.சி. பிரிவு முன்னாள் மாநில துணைத் தலைவா் விவேகம் ரமேஷ், மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் செல்வராஜ், ஆறுமுகம், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜா கண்ணன், முன்னாள் மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் ராஜா, மாவட்டத் துணைத் தலைவா் வழக்குரைஞா் முத்துராமலிங்கம், மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.ஆா்.எஸ். சங்கா், மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள், மாவட்டச் செயலாளா்கள் மண்டல் தலைவா்கள், அணி பிரிவு நிா்வாகிகள், பல்வேறு பாஜக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னா், பொன் ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளா்களிடம் அளித்த பேட்டி:
தாமிரவருணி ஆற்றை ஆழப்படுத்துவதோ சுத்தப்படுத்துவதோ மத்திய அரசால் செய்ய முடியும். ஆனால், அதை பராமரிப்பது மாநில அரசின் வேலை. திமுக கூட்டணியிலும் திமுக அரசுக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகிகளும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி திருமாவளவனும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா். கூட்டணி என்பது ஓா் இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே அமைக்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.