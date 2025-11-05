பெண்ணை பலாத்காரம் செய்ய முயற்சி: ரெளடி கைது
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே காட்டுப் பகுதியில் பெண்ணை பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற ரெளடியை போலீஸாா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஏரல் அருகேயுள்ள ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (42). இவா் மீது மாமனாரை கொன்ற வழக்கு உள்பட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவா் தற்போது, புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள தெய்வச்செயல்புரம் பகுதியில் வசிக்கிறாா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை அங்குள்ள காட்டுப்பகுதியில் கூலி வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்ணை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றாராம். அந்தப் பெண் கூச்சலிடவே, அந்தப் பகுதியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த தொழிலாளா்கள் விரைந்து வந்து அந்தப் பெண்ணை மீட்டு, ரெளடி முருகனை பிடித்து காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா். இதுகுறித்து, புதுக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, முருகனை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.