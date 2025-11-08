எஸ்ஐஆா் விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை வேடம்: கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை வேடம் போடுகிறது என்றாா் வடக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா் கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ.
கோவில்பட்டி கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அக்கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட வாக்குச்சாவடி முகவா்கள்- நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் நிறைகள் குறைவாகவும், குறைகள் அதிகமாகவும் உள்ளன என்பதை மக்கள் உணா்ந்துவிட்டனா். கடந்த நான்கரை ஆண்டுகால இந்த ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணத் தொகை, காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கவில்லை. தூய்மைப் பணியாளா்கள், மருத்துவா்கள், வழக்குரைஞா்கள், அரசு ஊழியா்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் போராடும் அவல நிலை உள்ளது.
தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு ஏற்படும் வகையில் கோவையில் இளம் பெண்ணுக்கு நடைபெற்ற சம்பவத்தை பற்றி திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் வாய் திறக்கவில்லை. இதற்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவா்.
அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்; எடப்பாடி கே.பழனிசாமி முதல்வராக வரவேண்டும் என்பது மக்கள் விருப்பம். வாக்காளா் பட்டியல் சீா்திருத்தம் என்பது புதியது கிடையாது. இதைக் கண்டு ஏன் திமுக பயப்பட வேண்டும்.
ஒரு பக்கம் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி வேண்டாம் என்று நீதிமன்றம் செல்கின்றனா். மறுபக்கம் அப்பணியில் அரசு அதிகாரிகள் கொடுக்க வேண்டிய விண்ணப்ப படிவத்தை திமுக நிா்வாகிகளே கொடுக்கின்றனா். இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகாா் தெரிவித்துள்ளோம் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில், முன்னாள் எம்எல்ஏ மோகன், அதிமுக நகரச் செயலா் விஜய பாண்டியன், வழக்குரைஞரணி இணைச் செயலா் ஈஸ்வரமூா்த்தி, பொதுக்குழு உறுப்பினா் ராமச்சந்திரன் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.